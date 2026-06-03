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kommersant.ru logokommersant
3 Июня 2026, 14:27
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Озеров: Не ясно, как можно остаться в частных соглашениях с СНГ, выйдя из основных

Выход Молдовы из СНГ — это «непродуманный шаг и стратегически вредный» для ее отношений с Россией, считает посол РФ Олег Озеров.

Озеров: Не ясно, как можно остаться в частных соглашениях с СНГ, выйдя из основных.
Озеров: Не ясно, как можно остаться в частных соглашениях с СНГ, выйдя из основных.

По его словам, российским властям непонятно, как Молдова хочет остаться в нескольких «частных соглашениях» после выхода из СНГ, сообщает kommersant.ru

«Мы, честно говоря, не понимаем, как можно остаться в каких-то частных соглашениях, выйдя из основных. Это мне напоминает, как если бы такой мишка вышел из леса, взял малину, куст малины, выдернул его, малинку сверху съел, а куст выбросил. Куст-то больше не растет, и на нем малинка больше не вырастет. Так не бывает»,— пояснил Озеров на сессии Петербургского международного экономического форума.

Молдова подала заявку на вступление в Евросоюз 3 марта 2022 года, к июню ей был предоставлен статус кандидата. С того же года Молдова не участвует в заседаниях СНГ и ЕАЭС. Республика денонсировала уже около 70 соглашений с СНГ. 2 апреля 2026 года молдавский парламент одобрил денонсацию договоров о создании СНГ и устава Содружества. В законодательном собрании назвали выход из соглашения естественным и неизбежным действием на пути к вступлению в ЕС. 26 мая Молдовы запустила процедуру выхода из СНГ.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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