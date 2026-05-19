19 Мая 2026, 13:45
17 996
Ольга Тэбырцэ, бывший член PAS, утверждает, что была незаконно исключена из партии

Ольга Тэбырцэ, бывший член PAS, утверждает, что была исключена из политформирования с нарушением закона. По её словам, решение было принято без чётких объяснений и с нарушением основных прав, включая право на ответ.

Бывший член PAS Ольга Тэбырцэ заявила о незаконном исключении из партии.

Бывший член территориальной организации PAS в секторе Чеканы Тэбырцэ заявила, что её уведомили об исключении из партии по электронной почте, отправленной Постоянным бюро формирования, пишет ipn.md

Ольга Тэбырцэ отметила, что в уведомлении ссылались на статью устава партии, которая предусматривает исключение членов за «грубое нарушение уставных и политических стандартов, принятых членами PAS». По её словам, это положение позволяет исключать любого члена, независимо от его принадлежности к местной, территориальной или муниципальной организации.

«Нет конкретной информации о том, что произошло или каковы причины. Это просто мотив несовместимости моего публичного профиля со статусом члена PAS. То, что я открыто говорила о нарушениях или коррупционных схемах госчиновника, не является грубым нарушением, которое наносит ущерб имиджу партии», — заявила Тэбырцэ.

По её словам, решение об исключении было принято без предоставления права на ответ, что, по её мнению, противоречит уставу PAS. Она также добавила, что дисциплинарная процедура должна включать назначение ответственного или рабочей группы, которая заслушивает члена и выясняет обстоятельства дела.

Пресс-секретарь PAS Адриана Влас заявила, что Тэбырцэ была исключена из партии за «активное участие в руководящих функциях на платформе так называемых инвестиций, в отношении которых имеются несколько обоснованных подозрений в мошенничестве».

Источник
ipn
