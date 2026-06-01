Ольга Чеботарь объявила об уходе из Исполнительного комитета ПСРМ.

ПРи этом она уточнила, что остаётся членом ПСРМ, депутатом парламента и продолжает руководить Департаментом внешних связей и Женским департаментом в рамках формирования.

Депутат от ПСРМ Ольга Чеботарь объявила о выходе из Исполнительного комитета Партии социалистов, мотивируя своё решение несогласием с тем, как был изменён состав этого руководящего органа. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает deschide.md

«Хочу сообщить вам, что в связи с решением председателя ПСРМ расширить Политический исполнительный комитет на два человека, я подала заявление о сложении полномочий члена Исполнительного комитета, в состав которого вхожу с 2023 года», — написала Чеботарь.

Депутат утверждает, что это решение было подготовлено без достаточных консультаций и без убедительных объяснений относительно необходимости расширения структуры.

В своём сообщении Ольга Чеботарь заявляет, что произведённые изменения якобы направлены на укрепление благоприятного большинства внутри руководства партии, что, по её мнению, может ограничить выражение различных точек зрения.

«Я не могу оставаться частью структуры, в которой подлинное обсуждение подменяется формальным утверждением заранее предопределённых решений, и не могу брать на себя ответственность за решения, с которыми я не согласна», — заявила депутат.

При этом Чеботарь подчеркнула, что не намерена покидать формирование или политическую деятельность. Она объявила, что вернётся в Республику Молдова в сентябре и продолжит как депутатский мандат, так и работу в рамках ПСРМ.