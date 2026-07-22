Бывший депутат рассказал, что на улице в Кишиневе его узнают молодые люди и произносят пророссийские лозунги.

Экс-депутат рассказал, что он ходит пешком, и было три прецедента, когда мимо политика проходили молодые люди, узнавшие его.

"Они с нажимом говорили: "Слава России!". Это было после 24 февраля 2022 года. И они не выросли на Камчатке или Калининграде. Они - продукт нашего общества", - констатировал депутат.

Он уверен, что нужно время, а не запреты, необходимо проводить обсуждения с обществом.

"Есть вещи, которые не имеют быстрых и запретительных решений. Это как сложная, скажем так, болезнь, которая не лечится хирургически или волшебной таблеткой, а, наверное, образом жизни. Мы должны обсуждать эти проблемы и посмотреть, что нужно сделать. Не для того, чтобы всех превратить в роботов по типу Северной Кореи, а чтобы в обществе существовал консенсус на основе каких-то ценностей, которые позволят считать себя одним народом», – сказал Нантой.