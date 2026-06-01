Независимый кандидат Рамиз Ансаров победил на выборах мэра Оргеева.

Рамиз Ансаров является выпускником Академии «Штефан чел Маре» и ранее работал в Генеральном инспекторате пограничной полиции. В последние годы он работал в частном секторе и занимает должность вице-председателя Конгресса азербайджанцев в Молдове, пишет ipn.md

В ходе предвыборной кампании Ансаров обещал экономическое и социальное развитие муниципия Оргеев. Среди заявленных приоритетов — создание фонда микрогрантов для бизнеса, предоставление налоговых льгот для инвесторов и запуск центра Business Hub, предназначенного для поддержки местных предпринимателей.

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший большее число голосов в первом туре выборов.