ipn
1 Июня 2026, 08:45
Независимый кандидат Рамиз Ансаров победил на выборах мэра Оргеева

Согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, он набрал 57,88% голосов, тогда как его соперник Серджиу Ага от Политической партии «Лига городов и сообществ» получил 42,12% голосов.

Рамиз Ансаров является выпускником Академии «Штефан чел Маре» и ранее работал в Генеральном инспекторате пограничной полиции. В последние годы он работал в частном секторе и занимает должность вице-председателя Конгресса азербайджанцев в Молдове, пишет ipn.md

В ходе предвыборной кампании Ансаров обещал экономическое и социальное развитие муниципия Оргеев. Среди заявленных приоритетов — создание фонда микрогрантов для бизнеса, предоставление налоговых льгот для инвесторов и запуск центра Business Hub, предназначенного для поддержки местных предпринимателей.

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший большее число голосов в первом туре выборов.

