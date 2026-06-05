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Infotag.md logoInfotag
5 Июня 2026, 11:33
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Негреску: Сценарий объединения Молдовы с Румынией следует иметь в виду

Вице-председатель Европарламента Виктор Негреску считает, что сценарий объединения Молдовы с Румынией нельзя исключать. По его словам, сегодня идею объединения поддерживают более 50% граждан Молдовы.

Негреску: Сценарий объединения Молдовы с Румынией следует иметь в виду.
Негреску: Сценарий объединения Молдовы с Румынией следует иметь в виду.

«Я приветствую заявления президента Майи Санду, которая имеет и румынское гражданство. Очень важно видеть важных лидеров Республики Молдова, которые говорят об общей истории, об общем пути, о прочных связях между Румынией и Республикой Молдова. В Молдове проживает много румын. Румынский язык является государственным языком, и мы не можем пренебрегать этими вещими», - сказал политик в интервью Euronews-Romania, цитирует infotag.md

Он обратил внимание на опросы общественного мнения, которые показывают изменение отношения к вопросу объединения двух стран. 

«Как вице-председатель Европейского парламента, отвечающий за отношения с Республикой Молдова, я обсуждал этот вопрос со многими партнерами, и наблюдается изменение отношения. Если несколько лет назад поддержка союза составляла около 20-30%, то сегодня она превышает 50%. Все больше граждан Республики Молдова поддерживают объединение, что радует. Следует отметить, что объединение – это, в некоторой степени - идеал для многих румын, как здесь, так и в Бессарабии. Я не думаю, что это игра, а речь идет о важных заявлениях, демонстрирующих эти исторические связи», - полагает Негреску.

Он подчеркнул, что Республика Молдова идет по пути европейской интеграции, а Румыния оказывает всю поддержку на этом пути.

«Но и сценарий объединения существует. В связи с этим хочу сказать, что никакое решение относительно Республики Молдова не может быть принято без участия Республики Молдова. И по этому вопросу, а также по вопросу Приднестровья, Республика Молдова сама определит свой путь. До тех пор, Румыния поддерживает вступление в ЕС, и мы надеемся, что этот путь будет пройден как можно быстрее», - заявил Виктор Негреску.

Источник
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