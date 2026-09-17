«Наша партия» предлагает ввести в полиции специалистов по домашнему насилию.

При высокой угрозе полицейские смогут временно устанавливать электронный контроль за агрессором и изымать у него оружие.

Такие поправки фракция «Наша Партия» намерена зарегистрировать в ближайшее время, передает rupor.md

«Мы предоставим сотрудникам полиции необходимую правовую основу. В каждом инспекторате должен быть как минимум один офицер, специализирующийся на домашнем насилии. Он будет оценивать риски, координировать защиту пострадавшей и следить за исполнением защитных мер», — сообщил депутат Александр Берлинский на брифинге 17 сентября.

Если нападение продолжается или существует непосредственная угроза, полиция должна будет вмешаться без промедления.

«В случаях высокого риска и реальной непосредственной опасности полиция сможет временно назначить электронный контроль. Решение необходимо передать в суд максимум в течение 24 часов. Если суд не распорядится продолжить мониторинг, он прекращается не позднее чем через 48 часов», — объяснил Берлинский.

При высоком уровне риска оружие у агрессора будут обязаны изъять. Требование распространится и на служебное оружие. Пострадавшим хотят обеспечить немедленный доступ к убежищу, временному жилью, транспорту, психологической и экстренной материальной помощи.

Уровень угрозы будут оценивать повторно при появлении новых сведений, нарушении защитных мер, угрозах, критических инцидентах или возвращении агрессора в страну. Информацию об обращениях, защитных мерах и сигналах тревоги предлагается объединить в единой системе, а критические оповещения одновременно направлять полиции и органам пробации.

«Проект создает механизм, при котором после выявления высокого риска полиция должна немедленно действовать, постоянно следить за ситуацией, контролировать агрессора и защищать пострадавшую, даже если возникают процедурные или технические проблемы», — отметил депутат.

Поправки также предусматривают усиление наказания за нарушение защитных мер и намеренное отключение электронного контроля. Случайная потеря сигнала или неисправность устройства не будет автоматически считаться преступлением. Отдельную ответственность хотят установить за служебную халатность, которая привела к тяжелым травмам или смерти человека.

Парламентская фракция «Наша Партия» направила запрос в Министерство внутренних дел по поводу порядка рассмотрения и публичного информирования о случаях домашнего насилия, в которых фигурируют сотрудники учреждений, подведомственных министерству. Об этом сообщила вице-председатель фракции Елена Грицко.

По словам депутата, поводом для запроса стали несколько случаев, получивших общественный резонанс, однако затронутая проблема носит более широкий характер и касается прозрачности государственных учреждений.

«Мы видим, что о каком-либо случае очень много говорят в тот момент, когда он попадает в прессу или социальные сети, однако впоследствии общество очень мало узнаёт о том, что конкретно сделали власти и, что особенно важно, каковы результаты проверок или расследования», — заявила Грицко.

Она особо отметила последний случай с участием сотрудника правоохранительных органов, а также другие случаи, вызвавшие общественный резонанс, в том числе дело Людмилы Вартик и случай в Мэгдэчештах:

«Когда официальная информация отсутствует или является недостаточной, её место неизменно занимают новости, заявления, предположения и интерпретации, а люди вынуждены делать выводы, не зная всех фактов и не понимая, что в действительности установили компетентные органы. Парламентская фракция Нашей Партии считает, что эту ситуацию необходимо изменить».

Вице-председатель фракции уточнила, что запрос не предусматривает разглашения информации, защищённой законом, а направлен на получение сведений о порядке рассмотрения таких случаев и результатах проверок:

«Мы не требуем разглашать персональные данные или информацию, которая в соответствии с законом не может быть обнародована. Мы требуем, чтобы государственные учреждения в рамках закона сообщали, была ли инициирована проверка, кто её проводит, какие меры были предприняты и, после завершения процедур, каков их результат. В то же время мы считаем важным, чтобы для всех случаев действовали одинаковые правила и единый стандарт прозрачности, независимо от того, кто является фигурантом».

Грицко подчеркнула, что в случаях, связанных с сотрудниками полиции или других структур МВД, должны существовать гарантии беспристрастности проводимых проверок.

«В этой связи мы просим сообщить, существует ли чёткая процедура для подобных ситуаций и каким образом обеспечивается беспристрастность проверок», — подчеркнула Елена Грицко.

"Наша Партия" также запросила обезличенные статистические данные за период 2024–2026 годов о случаях, в которых сотрудники МВД фигурировали в ситуациях, связанных с домашним насилием, количестве инициированных служебных проверок и их результатах.

«Не для того, чтобы предавать огласке людей или дела, а чтобы понять, существует ли действенный механизм и придерживается ли учреждение единой практики в подобных ситуациях. Для нас важно, чтобы общество узнавало не только об обвинении, но и о том, что в итоге установили власти».

Депутат также заявила, что отсутствие официальной информации может усиливать недоверие к государственным учреждениям.