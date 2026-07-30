«Наша Партия» потребовала расследовать использование европейских средств в Молдове.

Парламентская фракция «Нашей Партии» направила обращение в Европейскую прокуратуру (EPPO) с требованием провести расследование того, как использовались средства, предоставленные ЕС Республике Молдова в период с 2021 по 2026 год.

Перед пленарным заседанием парламента председатель «Нашей Партии» Ренато Усатый заявил, что обращение касается возможного неправомерного использования европейской финансовой помощи и потенциального ущерба финансовым интересам Европейского союза, пишет rupor.md

Лидер «Нашей Партии» напомнил, что ранее уже возникали подозрения в отношении закупок в энергетическом секторе в период действия чрезвычайного положения, в том числе при импорте мазута, а также по другим вопросам, которые, по его мнению, требуют тщательной проверки.

Ренато Усатый отметил, что в начале июля «Наша Партия» предложила парламенту создать следственную комиссию для проверки расходования средств, полученных от международных партнёров по развитию. Однако эта инициатива не была поддержана депутатами PAS.

По его словам, обращение в Европейскую прокуратуру не является обвинением, а представляет собой запрос на проведение расследования по ряду конкретных направлений. Речь идёт, в частности, об использовании европейских фондов, государственных закупках, энергетическом секторе, инфраструктурных проектах и других программах, финансируемых внешними партнёрами.

«Мы не требуем осуждения кого-либо и не выдвигаем окончательных обвинений. Если расследование подтвердит, что средства использовались законно, это укрепит доверие к государственным институтам. Если же будут выявлены нарушения закона или коррупционные действия, виновные должны понести ответственность независимо от своей политической принадлежности», — заявил Ренато Усатый.