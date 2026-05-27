noi.md
27 Мая 2026, 17:34
6
Нарушения на новых местных выборах: ЦИК вынесла предупреждения избирательным служащим

Центральная избирательная комиссия проверила деятельность ряда избирательных служащим из бюро, созданных для проведения новых местных выборов 17 мая 2026 года.

В результате анализа данных из модуля «E-Day» - составляющей Государственной автоматизированной информационной системы «Выборы» - ЦИК установила случаи внесения избирателей в дополнительные списки с нарушением положений избирательного законодательства со стороны членов некоторых избирательных бюро на участках, организованных для выборов мэров Оргеева и Тараклии, передает noi.md

В этой связи ЦИК запросила у председателей и секретарей соответствующих бюро объяснения по выявленным обстоятельствам. После анализа представленных данных и пояснений Комиссия установила, что указанные лица не проверили, соответствуют ли избиратели, явившиеся на участки, законным критериям для включения в дополнительные списки. 

Таким образом, по итогам рассмотрения выявленных нарушений ЦИК приняла решение применить наказание в виде предупреждения к ряду избирательных служащих — председателям и секретарям избирательных бюро. 

Центральная избирательная комиссия решительно осуждает любые отклонения от правовой базы в ходе избирательного процесса, особенно когда они совершаются избирательными служащими, на которых лежит обязанность обеспечивать корректность и законность выборов. 

Обеспечение прозрачного и честного избирательного процесса является важнейшим общественным интересом, а лица, вовлечённые в его администрирование, обязаны строго соблюдать нормы избирательного законодательства.

Источник
