theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
18 Сентября 2026, 22:11
29
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Народную партию Гагаузии включили в список участников выборов

Центральная избирательная комиссия на заседании 18 сентября сохранила ранее изложенную позицию в заключении по поправкам к законодательной инициативе № 280 от 27 июля 2026 года.

Народную партию Гагаузии включили в список участников выборов.
Народную партию Гагаузии включили в список участников выборов.

Решение принято в контексте обращения парламента и Государственной канцелярии с просьбой дать заключение по законопроекту о внесении изменений в Избирательный кодекс № 325/2022, передает moldpres.md

В то же время ЦИК внес изменения в три постановления, касающиеся списка политических партий, имеющих право участвовать в новых местных выборах и местном референдуме 1 ноября 2026 года, а также в региональных выборах 15 ноября 2026 года.

В результате изменений Народная политическая партия Гагаузии была включена в список политических формирований, которые могут участвовать в указанных выборах.

Еще одно решение ЦИК касалось освобождения от исполнения служебных обязанностей и созыва некоторых членов Центрального избирательного совета Гагаузии, сформированного для организации и проведения региональных выборов 15 ноября 2026 года. Комиссия также утвердила штатное расписание аппарата Центрального избирательного совета Гагаузии.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте