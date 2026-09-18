Народную партию Гагаузии включили в список участников выборов.

Центральная избирательная комиссия на заседании 18 сентября сохранила ранее изложенную позицию в заключении по поправкам к законодательной инициативе № 280 от 27 июля 2026 года.

Решение принято в контексте обращения парламента и Государственной канцелярии с просьбой дать заключение по законопроекту о внесении изменений в Избирательный кодекс № 325/2022, передает moldpres.md

В то же время ЦИК внес изменения в три постановления, касающиеся списка политических партий, имеющих право участвовать в новых местных выборах и местном референдуме 1 ноября 2026 года, а также в региональных выборах 15 ноября 2026 года.

В результате изменений Народная политическая партия Гагаузии была включена в список политических формирований, которые могут участвовать в указанных выборах.

Еще одно решение ЦИК касалось освобождения от исполнения служебных обязанностей и созыва некоторых членов Центрального избирательного совета Гагаузии, сформированного для организации и проведения региональных выборов 15 ноября 2026 года. Комиссия также утвердила штатное расписание аппарата Центрального избирательного совета Гагаузии.