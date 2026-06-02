moldpres
2 Июня 2026, 20:27
Мурешан: Мы поддерживаем открытие переговоров о вступлении по всем кластерам

Европейский парламент подтверждает свою твердую поддержку европейского курса Республики Молдова и выступает за открытие переговоров о вступлении по всем кластерам.

Об этом заявил евродепутат Зигфрид Мурешан по итогам встречи, состоявшейся в Брюсселе с вице-председателями и председателями постоянных комиссий парламента Республики Молдова, передает moldpres.md

В качестве председателя делегации Европейского парламента по связям с Республикой Молдова Мурешан поздравил Кишинев с достигнутым прогрессом в проведении реформ, необходимых для европейской интеграции.

«Республика Молдова продолжает оставаться одним из наиболее успешных государств-кандидатов в проведении реформ. Европейский парламент остается самым решительным сторонником европейского курса Республики Молдова. Мы продолжаем поддерживать открытие переговоров о вступлении по всем кластерам и работаем над тем, чтобы первый кластер был открыт как можно скорее, желательно уже в этом месяце», — заявил евродепутат.

По его словам, европейские институты и далее будут оказывать Республике Молдова политическую, техническую и финансовую поддержку для продвижения процесса вступления в ЕС.

Заявления были сделаны по случаю учебного визита в Европейский парламент делегации парламента Республики Молдова 1-3 июня. В состав делегации входят вице-спикеры Дойна Герман и Влад Батрынча, а также председатели 12 постоянных парламентских комиссий.

moldpres
