5 Июня 2026, 10:14
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Мунтяну, Осмокеску и Кос танцами открыли Moldova Digital Summit
Мероприятие проходит в Кишинёве и собрало более 2 тысяч участников — руководителей компаний, IT-специалистов, предпринимателей, инвесторов и экспертов по кибербезопасности из Молдовы, стран ЕС и других государств региона.
В программе форума предусмотрены тематические панели, презентации стартапов, встречи с инвесторами, выставки технологических решений и дискуссии о цифровой трансформации экономики.
Организаторы отмечают, что в этом году форум проходит на фоне активного продвижения Молдовы по пути европейской интеграции и роста интереса международных компаний к молдавскому IT-сектору.
В рамка конференции уже было объявлено о привлечении инвестиций на общую сумму более 1 млрд евро, призванных ускорить стратегическое развитие страны и укрепить её европейский курс.