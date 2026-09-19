Молдова заняла второе место по числу участков для голосования на выборах в России.

Республика Молдова оказалась на втором месте в необычном рейтинге — по числу избирательных участков, которые Россия намерена открыть за рубежом для начавшихся сегодня парламентских выборов.

Москва планирует открыть на территории Республики Молдова 17 участков, 16 из которых — в приднестровском регионе без согласия Кишинева. Эксперты называют ситуацию «позорным рейтингом» и говорят, что власти не должны были разрешать даже открытие участка в Кишиневе, передает tvrmoldova.md

Республика Молдова занимает второе место по числу избирательных участков, которые Россия намерена открыть за рубежом. Больше их только в Грузии. Разница становится еще заметнее, если сравнить число российских граждан: в Республике Молдова их около 200 тысяч, при этом планируется открыть 17 участков. В Казахстане проживают около 3,5 млн российских граждан, но там будет лишь семь участков. В США для примерно трех миллионов россиян планируется открыть всего три участка.

«Это позорный рейтинг для Республики Молдова с нескольких точек зрения. Эта статистика идет вразрез с интересами Республики Молдова. Во-первых, она подтверждает российский нарратив о российских гражданах, в частности в приднестровском регионе, хотя это не соответствует действительности. Второй аспект касается моральной стороны и легитимизации так называемых сепаратистских властей. Открывая эти участки, сепаратистские власти из кожи вон лезут, чтобы продемонстрировать Москве, что способны мобилизовать электорат на этих выборах. Электорат, который, не сомневайтесь, в официальных отчетах будет фигурировать как проголосовавший за Путина и правящую партию», — заявил эксперт IPRE Даниел Водэ.

«Здесь, в консульском отделе посольства Российской Федерации в Кишиневе, будет работать единственный избирательный участок, согласованный с властями Республики Молдова. Российских граждан ждут в воскресенье, 20 сентября, с 8:00 до 20:00, а для голосования предварительная регистрация не требуется», — сообщил журналист TVR Moldova Алекс Маковей.

В то время как Кишинев согласился на открытие только одного участка, Москва намерена организовать еще 16 в приднестровском регионе без согласия конституционных властей. Министерство иностранных дел вызвало согласованного посла России и вручило ему ноту протеста, потребовав от Москвы отказаться от открытия этих участков.

«Не думаю, что можно было отказать в просьбе открыть избирательный участок на территории дипломатической миссии. В конце концов, это вопрос сложившейся взаимности, такое возможно. Республика Молдова также организует выборы на территории своего посольства в Москве. Что касается остальных участков, совершенно очевидно, что они действуют абсолютно незаконно. Есть и вопрос, связанный с теми, кто пойдет на эти участки. В конечном счете любое участие в этих выборах означает голос в поддержку войны, голос в поддержку путинского режима», — заявил бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе.

Власти Кишинева называют открытие 16 избирательных участков в приднестровском регионе без их согласия нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

Выборы в Государственную думу проходят в течение трех дней, а «Единая Россия», партия Владимира Путина, согласно опросам, считается фаворитом. При этом в бюллетене отсутствует единственная партия, открыто выступившая против войны в Украине, — «Яблоко», которая была исключена из выборов решением Верховного суда России.