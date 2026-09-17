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ipn.md logoipn
17 Сентября 2026, 16:44
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Молдова заявила в ОБСЕ о региональных рисках из-за вторжения дронов в воздушное пространство

Республика Молдова сообщила в ОБСЕ о региональных рисках, вызванных неоднократными нарушениями национального воздушного пространства беспилотниками на фоне войны в Украине.

Молдова заявила в ОБСЕ о региональных рисках из-за вторжения дронов в воздушное пространство.
Молдова заявила в ОБСЕ о региональных рисках из-за вторжения дронов в воздушное пространство.

Этот вопрос подняла постоянный представитель Республики Молдова при ОБСЕ, посол Виктория Роша, во время 1145-го заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности, проходившего в Австрии, пишет ipn.md

Посол Молдовы в Австрии Виктория Роша упомянула инциденты, произошедшие 8, 12 и 14 сентября, и отметила, что ситуация становится всё более тревожной из-за частоты подобных случаев, трансграничных траекторий беспилотников и рисков, которые они создают для населения и гражданской авиации.

Делегация Республики Молдова вновь заявила, что суверенитет и воздушное пространство государств должны уважаться, гражданское население — быть защищено, а Российская Федерация должна прекратить войну против Украины и действия, которые подрывают региональную и европейскую безопасность.

Форум по сотрудничеству в области безопасности, созданный в 1992 году, проводит заседания еженедельно и является одним из главных органов ОБСЕ, принимающих решения в военно-политической сфере.

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Источник
ipn.md logoipn
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