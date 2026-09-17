Молдова заявила в ОБСЕ о региональных рисках из-за вторжения дронов в воздушное пространство.

Республика Молдова сообщила в ОБСЕ о региональных рисках, вызванных неоднократными нарушениями национального воздушного пространства беспилотниками на фоне войны в Украине.

Этот вопрос подняла постоянный представитель Республики Молдова при ОБСЕ, посол Виктория Роша, во время 1145-го заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности, проходившего в Австрии, пишет ipn.md

Посол Молдовы в Австрии Виктория Роша упомянула инциденты, произошедшие 8, 12 и 14 сентября, и отметила, что ситуация становится всё более тревожной из-за частоты подобных случаев, трансграничных траекторий беспилотников и рисков, которые они создают для населения и гражданской авиации.

Делегация Республики Молдова вновь заявила, что суверенитет и воздушное пространство государств должны уважаться, гражданское население — быть защищено, а Российская Федерация должна прекратить войну против Украины и действия, которые подрывают региональную и европейскую безопасность.

Форум по сотрудничеству в области безопасности, созданный в 1992 году, проводит заседания еженедельно и является одним из главных органов ОБСЕ, принимающих решения в военно-политической сфере.