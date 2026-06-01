Молдова заявила в Брюсселе о готовности к началу переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом заявила вице-спикер парламента Дойна Герман во время визита молдавской парламентской делегации в Европейский парламент, который проходит с 1 по 3 июня, передает moldova1.md

По её словам, в состав делегации вошли председатели всех парламентских комиссий. В ходе визита запланированы встречи с представителями Европейской комиссии, Европейской службы внешних связей и Совета ЕС, посвящённые вопросам реформ, евроинтеграции и укрепления демократических институтов.

«Республика Молдова добилась значительного прогресса в подготовке к вступлению в Европейский союз. У нас есть единая политическая воля на уровне государственных институтов и чёткая общественная поддержка европейского курса страны», — подчеркнула Дойна Герман.

В рамках визита молдавские депутаты также проведут переговоры с вице-председателями Европарламента Николае Штефэнуцэ и Виктором Негреску, а также с евродепутатами, участвующими в процессе расширения ЕС.

Визит организован после подписания Меморандума о сотрудничестве между парламентами Молдовы и Европейского союза.

Ожидается, что 16 июня Европейская комиссия предложит открыть первый кластер переговоров о вступлении для Молдовы и Украины. В случае одобрения инициативы странами-членами ЕС соответствующее решение может быть официально утверждено на саммите в Брюсселе 18–19 июня.

Переговорный процесс включает 33 главы, объединённые в шесть тематических кластеров. Первым традиционно открывается кластер, посвящённый верховенству права, демократическим институтам и функционированию экономики.