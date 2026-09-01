Молдова выдвинула свою кандидатуру на председательство в 82-й сессии Генассамблеи ООН.

Василе Тофан в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что небольшие государства имеют такое же право на суверенитет, как и крупные страны, и что они должны помогать формировать международную систему, а не просто зависеть от нее.

«Сила никогда не была распределена поровну. И никогда не будет. Но неравенство в силе никогда не должно превращаться в неравенство суверенитета. Страны — не буферные зоны. Народы — не разменные монеты», — заявил Тофан, сообщает logos-press.md

Премьер заявил с трибуны Генассамблеи, что «мы живем в мире, где достаточно причин для пессимизма, но Молдова выбирает другое»: «Не наивный оптимизм, не веру в то, что проблемы исчезают, если мы отказываемся их видеть, а оптимизм, который основан на понимании того, что наше будущее по-прежнему находится в наших руках».

«И поскольку мы считаем, что небольшие государства должны помогать формировать международную систему, а не просто зависеть от нее, сегодня Молдова имеет честь представить свою кандидатуру на пост председателя 82-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы хотим внести вклад в создание ООН, которая будет более эффективной, более инклюзивной и ориентированной на результат», — заявил глава кабмина.

Премьер также сказал, что «Молдова, возможно, никогда не станет великой державой, но у нас есть всё необходимое, чтобы стать великой страной».

«У нас есть друзья по всей Европе, по другую сторону Атлантики и далеко за её пределами. И у нас наконец появился реалистичный путь построить такую страну, которую нашим детям не придётся покидать в поисках возможностей».

«Наш национальный проект»

По его словам, европейская интеграция стала «нашим национальным проектом».

«Переговоры о вступлении уже идут, и мы движемся быстро. Наша цель ясна — прочно закрепить Молдову в европейской семье. Для нас вступление в Европейский союз — это не замена одной сферы влияния другой. Это противоположное. Это реализация права наших граждан самостоятельно выбирать. Выбирать демократию. Выбирать процветание. Выбирать мир».

При этом, отметил премьер, европейский выбор идет рука об руку с сильным трансатлантическим партнёрством.

«Для Молдовы это не конкурирующие направления. Соединенные Штаты являются важным партнёром в укреплении нашей безопасности, энергетической независимости и устойчивости. Мы хотим, чтобы следующий этап этих отношений был всё больше связан с торговлей, инвестициями, технологиями и совместным созданием новых проектов».

«Держаться вместе»

Отдельно Тофан обратился к гражданам Молдовы, отметив, что власти ведут переговоры и принимать необходимые решения, чтобы поддержать людей в этот непростой период.

«Я знаю, что многие из вас с тревогой следят за новостями о войне, которая идет по соседству, об участившихся атаках российских беспилотников, и уже думают о предстоящей зиме. Да, нас ждет тяжелая зима. Наша задача как правительства — подготовиться и помочь прежде всего тем, у кого меньше всего возможностей. Ради этого мы работаем и именно об этом говорим с нашими партнерами здесь.

Но я хочу попросить вас об одном важном: держаться вместе. В трудные времена именно это каждый раз помогало нам — не оставлять друг друга в беде, помогать соседям, родителям, людям, которым приходится тяжелее всего. У нас могут быть разные мнения, мы можем голосовать по-разному. Это естественно для страны, где люди свободно думают. Но забота о тех, кто рядом с нами, должна нас объединять»,- заявил премьер.