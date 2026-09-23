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logos-press.md logologos-press
23 Сентября 2026, 10:26
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Молдова призвала ввести мораторий на смертную казнь в Иране

Молдова выразила глубокую обеспокоенность жестоким подавлением протестов в Иране.

Молдова призвала ввести мораторий на смертную казнь в Иране.
Молдова призвала ввести мораторий на смертную казнь в Иране.

Об этом заявила делегация Республики Молдова в ходе диалога о ситуации с правами человека в Иране в Совете ООН по правам человека в Женеве, сообщает logos-press.md

«В ходе диалога о ситуации с правами человека в Иране наша страна выразила глубокую обеспокоенность жестоким подавлением протестов, включая применение смертоносной силы против протестующих. Молдова также осудила активизацию применения смертной казни и вновь призвала ввести мораторий с целью ее отмены», — говорится в сообщении Миссии Республики Молдова в Женеве.

В контексте нестабильной ситуации в сфере безопасности в Иране и на Ближнем Востоке Республика Молдова подчеркнула необходимость предотвращения любой эскалации, продолжения дипломатических усилий, защиты гражданского населения и соблюдения международного права.

Республика Молдова участвовала 21-22 сентября в интерактивных диалогах о ситуации с правами человека в Российской Федерации, Иране и Украине. В них выступили посол Владимир Кук и заместитель постоянного представителя Марин Чеботарь.

В ходе диалога с Независимой международной комиссией по расследованию ситуации в Украине Республика Молдова вновь подчеркнула необходимость расследования нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных в контексте российской агрессии против Украины.

В рамках этого же диалога Республика Молдова указала на значительный рост числа нарушений своего воздушного пространства российскими беспилотниками. По данным Миссии Республики Молдова в Женеве, в этом году уже зарегистрировано 39 таких инцидентов.

Республика Молдова вновь призвала российские власти «в полной мере сотрудничать с международными механизмами в области прав человека, в том числе в рамках мандата Специального докладчика, и предоставить ему беспрепятственный доступ».

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Источник
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