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ipn.md logoipn
22 Сентября 2026, 22:18
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Молдова и Румыния подписали меморандум о сотрудничестве в избирательной сфере

Документ предусматривает укрепление сотрудничества между ЦИК и Постоянным избирательным органом Румынии в ряде областей, включая защиту избирательных прав и внедрение инновационных технологий в избирательной сфере.

Молдова и Румыния подписали меморандум о сотрудничестве в избирательной сфере.
Молдова и Румыния подписали меморандум о сотрудничестве в избирательной сфере.

Документ был подписан в Бухаресте в рамках встречи делегации ЦИК Молдовы во главе с председателем учреждения Анжеликой Караман и заместителем председателя Павлом Постикой с руководством и представителями Постоянного избирательного органа Румынии, передает ipn.md

Анжелика Караман отметила, что опыт Постоянного избирательного органа представляет особую ценность для ЦИК и может быть использован в процессе сближения молдавского избирательного законодательства и практики с европейскими стандартами, а также при разработке совместных проектов по модернизации избирательного администрирования.

В ходе переговоров также обсуждались конкретные способы, посредством которых опыт Постоянного избирательного органа, накопленный в том числе в качестве избирательного органа государства — члена Европейского союза, может способствовать укреплению институционального потенциала ЦИК Молдовы.

Визит делегации Центральной избирательной комиссии в Бухарест продолжается рабочими сессиями и обменом опытом с представителями Постоянного избирательного органа по различным вопросам организации и администрирования избирательных процессов.

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Источник
ipn.md logoipn
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