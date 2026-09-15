Молдова и ООН готовят новую модель сотрудничества на 2028–2032 годы.

Правительство Молдовы и Организация Объединенных Наций намерены теснее привязать международную поддержку к национальным приоритетам и процессу вступления страны в ЕС.

Этот вопрос обсуждался на заседании Совместного координационного комитета по Рамочной программе сотрудничества ООН в области устойчивого развития, которое провел премьер-министр Василе Тофан, передает logos-pres.md

На встрече представители правительства и агентств ООН обсудили текущие потребности страны, эффективность использования ресурсов и подготовку новой Рамочной программы сотрудничества на 2028–2032 годы.

Приоритетные направления

Правительство предложило сосредоточить поддержку ООН на направлениях, которые способны дать наиболее заметный практический эффект для населения.

Среди основных приоритетов названы доступ к воде и повышение устойчивости к засухам, энергетическая безопасность и энергоэффективность, а также преодоление последствий войны в Украине.

Отдельное внимание уделено интеграции беженцев в молдавское общество. Речь идет об их включении в системы образования, здравоохранения и социальной защиты, а также интеграции на рынке труда.

В этом контексте стороны обсудили переход к новому совместному механизму финансирования интеграции беженцев. Он должен объединить ресурсы партнеров вокруг приоритетов, согласованных с правительством, и повысить эффективность поддержки интеграционных процессов.

Премьер-министр Василе Тофан подчеркнул необходимость концентрировать ресурсы на ограниченном числе направлений с максимальным воздействием.

«Давайте определим несколько основных приоритетов и направим ресурсы туда, где они могут оказать наибольшее влияние на людей. У нас есть крупный национальный проект – вступление Республики Молдова в Европейский союз, – и наше партнерство с ООН должно способствовать модернизации страны и результатам, которые граждане почувствуют в повседневной жизни», – заявил премьер.

В основе программы – курс на ЕС

На заседании также оценивалась реализация действующей Рамочной программы сотрудничества ООН на 2023–2027 годы и обсуждалась подготовка следующего документа на 2028–2032 годы.

Стороны договорились, что будущая программа должна быть максимально согласована с приоритетами правительства и процессом вступления Молдовы в ЕС. Отдельный акцент сделан на координации ресурсов и действий различных партнеров.

В настоящее время сотрудничество Молдовы с ООН охватывает широкий круг направлений — от сокращения бедности, занятости и социальной защиты до устойчивости агропродовольственной системы, водоснабжения, энергетики, цифровизации и управления миграцией.

Поддержка также направлена на укрепление институционального потенциала страны в контексте европейской интеграции.

Таким образом, предстоящая Рамочная программа на 2028–2032 годы должна определить дальнейшие направления взаимодействия Молдовы с системой ООН с учетом национальных приоритетов и задач европейской интеграции.

Совместный координационный комитет является механизмом, посредством которого правительство Молдовы и ООН определяют стратегические направления сотрудничества и отслеживают реализацию действующей рамочной программы.