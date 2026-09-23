Молдова и Монголия отменили визы для дипломатических и служебных паспортов.

Кишинев и Улан-Батор договорились об отмене визового режима для владельцев служебных и дипломатических паспортов.

Об этом сообщил МИД Молдовы по итогам встречи глав ведомств двух стран в Нью-Йорке, состоявшейся на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает rupor.md

Документ подписали министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой и глава МИД Монголии Батцэцэг Батмунхийн во время официальной встречи на полях мероприятий в США. Теперь обладатели дипломатических и служебных паспортов обеих стран смогут въезжать, выезжать и находиться на территории другого государства без виз. Срок безвизового пребывания составит до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. В министерстве отмечают, что эта мера призвана упростить взаимные поездки официальных лиц и способствовать укреплению контактов между государствами.

В ходе переговоров министры также обсудили текущее состояние двусторонних связей. Попшой подтвердил заинтересованность молдавских властей в расширении сотрудничества, сделав особый акцент на экономическом и культурном направлениях, а также на развитии договорно-правовой базы между странами.

Дипломатические отношения между Молдовой и Монголией были установлены 30 января 1992 года, однако до настоящего момента соглашения такого уровня в сфере поездок не принимались.