Молдова и ДР Конго намерены расширить сотрудничество.

Республика Молдова и Демократическая Республика Конго рассматривают возможность расширения двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, торговли и образования.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы по итогам встречи вице-премьера и главы МИД Михая Попшоя с делегацией ДР Конго, передает realitatea.md

Конголезскую делегацию возглавил делегированный министр по вопросам франкофонии и конголезской диаспоры Криспен Мбаду Фанзу.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и расширения экономического сотрудничества. Михай Попшой подчеркнул заинтересованность Молдовы в углублении диалога с африканскими государствами и поиске новых возможностей для взаимодействия.

«Для Республики Молдова Франкофония — это больше, чем языковое пространство, это платформа для диалога, солидарности и сотрудничества», — заявил Попшой.

По его словам, в нынешних международных условиях важна роль Франкофонии в сближении обществ, продвижении мира и поиске совместных ответов на такие вызовы, как дезинформация и кибербезопасность.

В рамках встречи Джулиана Лумумба Амато представила свое видение развития Международной организации франкофонии (OIF), а также приоритеты своей кандидатуры. Среди них — развитие образования и поддержка молодежи, цифровая трансформация, экономическое сотрудничество, продвижение мира и укрепление солидарности во франкоязычном пространстве.

Отдельно стороны обсудили перспективу установления дипломатических отношений между Молдовой и Демократической Республикой Конго.

По итогам встречи представители двух стран договорились продолжить активный диалог и работать над дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества.