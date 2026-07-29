Молдова денонсирует соглашение СНГ о сотрудничестве в сфере информации.

Правительство сегодня утвердило постановление о выводе из действия данного документа, мотивируя решение необходимостью укрепления информационной безопасности и защиты национального информационного пространства.

Республика Молдова денонсирует Соглашение о сотрудничестве в области информации, подписанное в Бишкеке 9 октября 1992 года в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), передает moldpres.md

Министр культуры Дан Суручану заявил на заседании кабмина, что, хотя соглашение было направлено на облегчение обмена информацией и развитие сотрудничества между государствами-участниками, отдельные его механизмы уже не соответствуют нынешнему контексту.

«Хотя соглашение предусматривает содействие свободному обмену информацией и развитию сотрудничества в информационной сфере, некоторые его механизмы, включая те, которые касаются свободного распространения информации и взаимодействия между информационными структурами государств-участников, в нынешних региональных условиях могут быть использованы как инструменты информационного влияния и распространения манипулятивных или дезинформационных нарративов. В этом контексте сохранение участия в договоре может создать уязвимости по отношению к целям укрепления информационной безопасности и защиты национального информационного пространства», — отметил министр культуры.

Соглашение о сотрудничестве в области информации предусматривало взаимодействие между государствами-членами в части обмена информацией и взаимодействия между их информационными структурами.

Согласно постановлению, утверждённому правительством, денонсация документа осуществляется в соответствии с положениями Закона о международных договорах Республики Молдова. После опубликования постановления в официальном вестнике РМ «Monitorul Oficial» Министерство иностранных дел направит официальное уведомление Исполнительному комитету СНГ.

Решение вписывается в процесс пересмотра международных соглашений, заключённых на платформе СНГ, и приведения правовой базы Республики Молдова в соответствие с новыми приоритетами внешней политики и информационной безопасности.