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logos-press.md logologos-press
21 Сентября 2026, 11:53
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Михай Попшой примет участие в саммите Крымской платформы в Нью-Йорке

Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой примет участие в шестом саммите Крымской платформы в Нью-Йорке в рамках рабочего визита в США.

Михай Попшой примет участие в саммите Крымской платформы в Нью-Йорке.
Михай Попшой примет участие в саммите Крымской платформы в Нью-Йорке.

Министр входит в состав делегации Молдовы во главе с премьер-министром Василе Тофаном, которая примет участие в сегменте высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет logos-pres.md

В повестку Михая Попшоя в Нью-Йорке также входят участие и выступления на ряде встреч высокого уровня. Среди них — заседание Группы друзей по привлечению к ответственности за преступления, совершенные в Украине, встреча по вопросам предупреждения, готовности и реагирования на пандемии, а также мероприятие, посвященное 75-летию принятия Конвенции о статусе беженцев 1951 года.

Кроме того, министр примет участие в саммите «Партнерство ради многосторонности, международного права, мира и процветания».

В рамках визита Михай Попшой проведет встречи с министрами иностранных дел Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Казахстана, Азербайджана, Туниса и Чили. Он также проведет переговоры с представителями руководства ООН, Генеральным директором ЮНЕСКО, Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и Верховным комиссаром ООН по правам человека.

Как отмечают в МИДе, участие в сегменте высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН является возможностью продвигать национальные интересы и приоритеты Молдовы, а также укреплять сотрудничество с международными партнерами.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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