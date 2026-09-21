МИД осудил проведение выборов в Госдуму России в Приднестровье.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило проведение выборов в Государственную думу России в Приднестровском регионе. Голосование проходило с 18 по 20 сентября без согласия конституционных властей в Кишиневе.

«Организация Российской Федерацией избирательного процесса на суверенной территории Республики Молдова, неподконтрольной конституционным властям, без их согласия является нарушением суверенитета и территориальной целостности страны и противоречит принципам международного права», — подчеркнули в МИД, цитирует rupor.md

Российскую сторону неоднократно предупреждали, что открывать избирательные участки в Приднестровском регионе без разрешения Кишинева нельзя. При этом граждане России могли проголосовать на участках, расположенных на подконтрольной конституционным властям территории.

В МИД отметили, что организованное Россией голосование в Приднестровском регионе не имеет юридической силы и не может повлиять на его международно-правовой статус как неотъемлемой части Республики Молдова.

Кишинев оставил за собой право принять необходимые дипломатические меры и намерен обратиться к международным партнерам для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.