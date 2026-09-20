20 Сентября 2026, 12:14
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МИД Молдовы: Осуждаем несанкционированный пролет в нашем воздушном пространстве.
МИД Молдовы: Осуждаем несанкционированный пролет в нашем воздушном пространстве
Министерство иностранных дел осудило пролет в воздушном пространстве Республики Молдова летательного аппарата, похожего на дрон.
Дрон был замечен минувшей ночью в районе населенных пунктов Березлоки Оргеевского района и Деренеу Каларашского района, где впоследствии произошел взрыв в воздухе, передает noi.md
Подобный инцидент представляет собой неприемлемое нарушение воздушного пространства нашей страны и создает прямую угрозу безопасности и защищенности граждан.
Республика Молдова решительно осуждает подобные инциденты и подтверждает, что суверенитет, территориальная целостность и воздушное пространство страны должны неукоснительно уважаться.