МИД Молдовы: Осуждаем несанкционированный пролет в нашем воздушном пространстве.

Министерство иностранных дел осудило пролет в воздушном пространстве Республики Молдова летательного аппарата, похожего на дрон.

Дрон был замечен минувшей ночью в районе населенных пунктов Березлоки Оргеевского района и Деренеу Каларашского района, где впоследствии произошел взрыв в воздухе, передает noi.md

Подобный инцидент представляет собой неприемлемое нарушение воздушного пространства нашей страны и создает прямую угрозу безопасности и защищенности граждан.

Республика Молдова решительно осуждает подобные инциденты и подтверждает, что суверенитет, территориальная целостность и воздушное пространство страны должны неукоснительно уважаться.