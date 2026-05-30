Мэр села Кобань о поджоге авто: Мы помешали людям, совершавшим нарушения.

Мэр села Лилиана Бурлаку заявляет, что служебный автомобиль загорелся не случайно, а после того, как местная администрация помешала интересам некоторых людей и экономических деятелей в этом районе. Эти заявления прозвучали в программе Primar la covor, передает nordnews.md

«Даже если они настаивали на том, что в два часа ночи в машине произошло короткое замыкание, говорить такое глупо. Я полтора месяца доказывала, что машина действительно была подожжена», — сказала Лилиана Бурлаку, мэр села Кобань Глодянского района.

Мэр говорит, что попросила следователей проверить забор рядом с автомобилем. По ее словам, способ распространения огня противоречит версии о пожаре, начавшемся внутри автомобиля.

«Я объясняла кишиневским полицейским, чтобы они приехали и осмотрели забор. Как он сгорел», — сказала Бурлаку.

Источники NordNews утверждают, что мэру ранее угрожали некоторые представители бизнеса в этом районе. Лилиана Бурлаку говорит, что предоставила следователям информацию о подозреваемых, но признает, что обвинения трудно доказать.

«Я побеспокоила людей, которые совершали нарушения в селе. Я помешала людям, которые не платили арендную плату. Я никого не обвиняю, я просто говорю, что беспокоила: я помешала, а там замешаны деньги», — также сказала мэр села Кобань.

Возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы должны установить, был ли пожар умышленным и кто виноват.