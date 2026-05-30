theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nordnews.md logonordnews
30 Мая 2026, 20:29
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мэр села Кобань о поджоге авто: Мы помешали людям, совершавшим нарушения

Дело о поджоге автомобиля мэрии Кобани в ночь с 4 на 5 марта 2025 года вновь привлекло внимание общественности новыми заявлениями и подозрениями.

Мэр села Кобань о поджоге авто: Мы помешали людям, совершавшим нарушения.
Мэр села Кобань о поджоге авто: Мы помешали людям, совершавшим нарушения.

Мэр села Лилиана Бурлаку заявляет, что служебный автомобиль загорелся не случайно, а после того, как местная администрация помешала интересам некоторых людей и экономических деятелей в этом районе. Эти заявления прозвучали в программе Primar la covor, передает nordnews.md

«Даже если они настаивали на том, что в два часа ночи в машине произошло короткое замыкание, говорить такое глупо. Я полтора месяца доказывала, что машина действительно была подожжена», — сказала Лилиана Бурлаку, мэр села Кобань Глодянского района.

Мэр говорит, что попросила следователей проверить забор рядом с автомобилем. По ее словам, способ распространения огня противоречит версии о пожаре, начавшемся внутри автомобиля.

«Я объясняла кишиневским полицейским, чтобы они приехали и осмотрели забор. Как он сгорел», — сказала Бурлаку.

Источники NordNews утверждают, что мэру ранее угрожали некоторые представители бизнеса в этом районе. Лилиана Бурлаку говорит, что предоставила следователям информацию о подозреваемых, но признает, что обвинения трудно доказать.

«Я побеспокоила людей, которые совершали нарушения в селе. Я помешала людям, которые не платили арендную плату. Я никого не обвиняю, я просто говорю, что беспокоила: я помешала, а там замешаны деньги», — также сказала мэр села Кобань.

Возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы должны установить, был ли пожар умышленным и кто виноват.

Источник
nordnews.md logonordnews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте