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realitatea.md logorealitatea
3 Июня 2026, 12:09
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Марта Кос: ЕС исключает "кипрский сценарий" для Молдовы

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в процессе вступления Республики Молдова в Европейский союз Приднестровский регион не будет решаться по модели, аналогичной той, которая когда-то применялась на Кипре.

Марта Кос: ЕС исключает &#34;кипрский сценарий&#34; для Молдовы.
Марта Кос: ЕС исключает "кипрский сценарий" для Молдовы.

В интервью телеканалу TVR Moldova европейский чиновник подчеркнула, что каждый случай расширения ЕС рассматривается сугубо индивидуально, а ситуация Молдовы является во многом уникальной. По её словам, в Брюсселе в настоящее время не ведутся никакие дискуссии о возможном применении так называемого "кипрского сценария" в отношении нашей страны, пишет realitatea.md

Марта Кос также подтвердила, что у России нет рычагов влияния на европейский путь Республики Молдова, и осудила действия Москвы, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности страны.

«Ваше правительство очень активно вовлечено в планы по сближению Приднестровского региона с остальной частью Республики Молдова, и я уверена, что решение будет правильным. Это также означает, что мы относимся к ситуации со всей серьёзностью. Но то, что мы наблюдаем в последние месяцы, — это растущая проевропейская настроенность жителей Приднестровского региона. Почти 80% экспорта из Приднестровья направляется в Европейский союз», — пояснила Кос.

Марта Кос отметила, что процесс сближения между двумя берегами Днестра уже в полной мере происходит на экономическом и социальном уровнях, тогда как политическое измерение этого процесса будет развиваться несколько позже. По её мнению, продвижение Республики Молдова по пути европейской интеграции усилит эти тенденции.

Так называемый "кипрский сценарий", о котором идёт речь, предполагает возможность вступления государства в Европейский союз даже при отсутствии полного и безоговорочного контроля над всей его заявленной территорией. Именно эта модель была в своё время применена в 2004 году в случае с Республикой Кипр, которая остаётся фактически разделённой с 1974 года после турецкого военного вторжения. Однако в отношении Республики Молдова, как дают понять европейские официальные лица, будет применяться совершенно иной подход.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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