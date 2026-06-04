Марк Ткачук: Заявления об унире являются политическим «каминг-аутом» власти.

Ткачук рассуждает о природе молдавского политического класса, ответственности власти перед обществом и последствиях политики, которую он называет «планом Б».

"Вот уже целый вице-премьер Евгений Осмокеску, вслед за президентом и премьер-министром, утверждает: «Молдова рассмотрит возможность объединения с соседней Румынией, если ее путь к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован».

Что же, Евгения Осмокеску как будто понесло. В отличие от Майи Санду, Александра Мунтяну, он берет на себя смелость говорить от имени всей Молдовы. То есть, в том числе от имени всего общества, в котором свою Родину пока принято любить без хлыстов и наручников.

Нет, это заявление – не фальстарт. Это – не перебор. Это признание того, что план «Б» является главным, единственным и основным для всего правящего Б-сообщества. Это настоящий каминг-аут", - говорит Ткачук.

Депутат считает, что таким образом власть пытается избежать ответственности.

"У всех этих «Б» всегда был один и тот же план. — Нажиться на ликвидации. Согреться по пути рукотворного банкротства Республики Молдова.

Никакого персонального риска. Unirea все спишет. Нет тела – нет дела. По рентабельности бизнес государственной измены Республике Молдова сопоставим только с наркоторговлей, торговлей оружием, человеческими органами, а также со сверхдоходным родным приднестровским сепаратизмом. Безбрежная и люксовая недвижимость и демонстративная роскошь – привычный интерьер наших чиновников, силовиков, судей, и это – прочная улика для такого вывода.

Хотя многие из всех этих «Б» — размерами помельче – довольствуются достаточно вегетарианскими бонусами из распада Молдовы. Строчка о том, что ты был министром, депутатом, прокурором – неплохой старт для продолжения карьеры в каком-нибудь более надежном месте", - добавил политик.

"Но так или иначе, Республика Молдова – это уже давно уникальнейшее, заповедное место.

Многие — со стороны — удивляются гармоничности, разнообразию, обаянию, открытости и инициативности нашего общества, обычных «простых-непростых» людей.

И всех, без исключения, шокирует политическая элита. Сформированная не на почве сопротивления невероятным вызовам, борьбой за независимость, за будущие проекты для своего народа, как это случается везде. А сбившаяся в несколько правящих кланов на почве грабежа и раскурочивания всего того, что может жить, работать и двигаться в Молдове.

Уникальный пример отрицательного отбора. Эту элиту объединяет только верность своей государственной измене, верность предательству, твердость в нарушении всех взятых на себя клятв.

Стоит ли удивляться, что все без исключения планы этих «Б» рифмуются со стратегической целью – государственной изменой. Сокращение, оптимизация, amalgamare – больниц, школ, исследовательских институтов, университетов, морских портов, примэрий, гражданских свобод. Все логично", - добавил он.

Ткачук отмечает, что "при этом, у всех этих «Б» отмечается особая, совершенно потрясающая наклонность — выдавать все эти свои некомпетентности и чудовищные пороки за добродетель, за редкую, особую, недоступную иным форму истинной любви к Родине".

"Они больше не стесняются этой своей Б-ориентации. Теперь все эти «Б» не просто открыто говорят о своем плане имени себя, они его пропагандируют. Раз дело идет к такой развязке, давайте сформулируем для начала свою моральную позицию в отношении всего этого.

Я считаю, что мы – остальные – не можем осуждать этих людей за подобные наклонности, за такую экстравагантную политическую Б-ориентацию. Не хотят быть Швейцарией, Ирландией, Люксембургом Балкан – это их право. Но раз маски сброшены, то самое время довести уровень политической искренности до конца.

Считаю, что в сложившихся обстоятельствах Президент, премьер-министр, все члены правительства, депутаты от правящей партии должны уже, наконец, при входах во все государственные учреждения, на дверях своих кабинетов вывесить дисклеймер примерно следующего содержания:

«Уважаемые граждане Республики Молдова, с этого момента нас не волнует – верите вы нам или нет. Знайте, во всех этих учреждениях и прекрасных зданиях работают люди, которые срать хотели на свои публичные и торжественные клятвы. Особенно вот на эту: «Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы». Мы реализуем свой план «Б». Гарантий никаких. Мы обманули вас с независимостью. Не исключено, что Unirea тоже окажется обманом. Но это не ваше дело, не ваш бизнес!»

Предполагаю, что такой дисклеймер станет замечательным и честным прологом к настоящей общественной дискуссии о судьбе Республики Молдова", - заявляет Ткачук.