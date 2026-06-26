Мариан объяснил, откуда знает уволенного главу MoldATSA: Выросли в одном дворе

Депутат PAS Раду Мариан заявил, что знает Думитру Вагели, уволенного с должности директора MoldATSA, т.к. они выросли в одном дворе на Старой Почте.

"Не могу сказать, что мы друзья. Он солгал, и это вызывает сожаление. Понимаю, что есть некоторые голоса, которые требуют моей отставки. Я делал свою работу честно", - заявил Мариан журналистам.

Адвокат Эдуард Руденко и директор Института устной истории Алексей Тулбуре выступили с резкой критикой в адрес властей после признания депутата PAS Раду Мариана о том, что он продвигал назначение Думитру Вангели на должность главы госпредприятия MoldATSA, не проведя должной проверки кандидата.

Руденко написал в Facebook, что "подобные объяснения являются проявлением безответственности и ставят под сомнение принципы меритократии и прозрачности, которые декларирует нынешняя власть".

По его словам, "если государство тщательно проверяет каждого гражданина, то назначение руководителя стратегического предприятия без полноценной проверки категорически недопустимо".

Адвокат также связал ситуацию с обсуждаемым повышением налогов и НДС, отметив, что "власти требуют от граждан ответственности, но сами ее не демонстрируют".

Политолог Алексей Тулбуре заявил, что "замалчивание скандала станет ошибкой руководства страны".

"Если подтвердится информация о том, что Раду Мариан продвигал кандидатуру Вангели вопреки предупреждениям Службы информации и безопасности, депутат должен уйти с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, а его депутатская неприкосновенность должна быть снята для проведения расследования прокуратурой", - считает он.

По словам Тулбуре, "такие меры стали бы свидетельством того, что власть способна адекватно реагировать на кризисные ситуации и нести политическую ответственность".

Отставки Раду Мариана также потребовал шоумен Эмилиан Крецу.