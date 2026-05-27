27 Мая 2026, 15:26
Майя Санду вручила бывшему президенту Грузии «Орден Республики»
Президент Майя Санду встретилась в Кишиневе с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили, занимавшей этот пост в 2018–2024 годах.
Во время встречи Майя Санду вручила Саломе Зурабишвили высшую государственную награду Молдовы — «Орден Республики». Награда была присуждена 26 мая 2025 года, в День независимости Грузии.
Как сообщили в администрации президента, орден вручен за защиту демократических ценностей, продвижение прав человека и мира, а также за последовательную борьбу за европейское будущее Грузии.
Майя Санду также поздравила грузинский народ с Днем независимости, который отмечался 26 мая.
«Молдова солидарна с народом Грузии — поддерживает его борьбу за суверенитет и демократию и разделяет надежду на европейское будущее», — заявила глава государства.