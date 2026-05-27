Майя Санду вручила бывшему президенту Грузии «Орден Республики».

Во время встречи Майя Санду вручила Саломе Зурабишвили высшую государственную награду Молдовы — «Орден Республики». Награда была присуждена 26 мая 2025 года, в День независимости Грузии.

Как сообщили в администрации президента, орден вручен за защиту демократических ценностей, продвижение прав человека и мира, а также за последовательную борьбу за европейское будущее Грузии.

Майя Санду также поздравила грузинский народ с Днем независимости, который отмечался 26 мая.

«Молдова солидарна с народом Грузии — поддерживает его борьбу за суверенитет и демократию и разделяет надежду на европейское будущее», — заявила глава государства.