Лучинский: Популизм преемников оставил мою пенсию на низком уровне.

Бывший президент Молдовы Петр Лучинский заявил, что ежемесячно получает пенсию в размере 17 тысяч леев, которая рассчитывается исходя из доходов действующего главы государства.

По его словам, сумма остается сравнительно небольшой, поскольку все президенты, сменившие его на посту, сохраняли невысокую зарплату главы государства, а некоторые делали это из популистских соображений, передает stiri.md

Об этом Лучинский рассказал в подкасте Bandstage, отвечая на вопрос о размере своей пенсии после политической карьеры, в ходе которой он занимал должности депутата, председателя парламента и президента Республики Молдова.

Бывший глава государства пояснил, что во время его президентского мандата был принят закон о Президентуре, который также регулировал права бывших президентов.

«Когда я стал президентом, был принят закон о Президентуре. Там была отдельная глава о бывших президентах страны. Мы взяли за основу модели, действующие в других государствах», — рассказал Петр Лучинский.

По его словам, закон предусматривал ряд гарантий для бывших глав государства, однако сейчас частью этих льгот он уже не пользуется.

«Мы предусмотрели элементарные вещи для президента на пенсии: адъютанта, охрану, автомобиль и пенсию в размере 70% от зарплаты действующего президента. (...) Сейчас у меня нет ни охраны, ни автомобиля», — пояснил Лучинский.

Таким образом, любое изменение зарплаты действующего президента влияет и на размер пенсий бывших глав государства. Лучинский утверждает, что его пенсия не увеличивалась, поскольку президентская зарплата оставалась низкой при его преемниках.

«После меня пришел другой президент, который из популизма заявил, что не будет повышать себе зарплату. Я имею в виду Воронина. Он ее не повысил, и мы продолжили получать определенный процент от его зарплаты. Затем пришел Тимофти. Он мог выйти на пенсию как судья, а там зарплаты хорошие», — заявил бывший президент.

По словам Лучинского, во время президентства Игоря Додона зарплата главы государства также не повышалась, а Майя Санду продолжила такую же практику.

«Пришел Додон, которому тоже не нужна была высокая зарплата, поэтому она осталась на низком уровне. Затем пришла Майя Санду — тоже популизм, скромность, не дай Бог. Зарплата остается такой же низкой, и наша пенсия по-прежнему привязана к ней», — сказал Лучинский.

Бывший глава государства уточнил, что сейчас получает около 17 тысяч леев в месяц.

«Бывший президент сейчас получает 17 тысяч леев. У меня есть родственник, который служил в полиции в звании капитана, и он тоже получает 17–18 тысяч леев», — рассказал он.

Как отмечает Știri.md, согласно действующему законодательству, лицо, занимавшее должность президента Республики Молдова, получает пенсию в размере 42% от общей суммы ежемесячных выплат действующему главе государства. Закон также предусматривает пожизненное медицинское обслуживание, бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в год и предоставление автомобиля в пределах норм, установленных правительством.