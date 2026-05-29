Лариса Микулец после года работы советником президента возвращается в Ирландию

Лариса Микулец сообщила, что после года работы в команде Майи Санду возвращается в Ирландию, где временно возглавит дипломатическую миссию Молдовы.

По ее словам, это происходит в важный период, поскольку Ирландия готовится к будущему председательству в Совете Европейского союза, передает rupor.md

Микулец заявила, что будет работать вместе с командой посольства и министерства иностранных дел над укреплением диалога между Кишиневом и Дублином.

«В ближайшие месяцы в Ирландии будут приниматься важные решения для нашего региона и для европейского будущего Республики Молдова. Чтобы нас услышали, нужно, чтобы наше сообщение дошло до самых важных лиц, принимающих решения», — написала Микулец.

Она отметила, что за последние годы Молдова и Ирландия выстроили «солидное и динамичное» партнерство, а Дублин оказывает политическую поддержку европейской повестке Кишинева.

Микулец также напомнила, что почти 20 лет работала в системе министерства иностранных дел. Ранее она была послом Молдовы в Израиле, Кипре и Ирландии, а также заместителем представителя при постоянной миссии Молдовы при ООН в Нью-Йорке.

Лариса Микулец была назначена советником президента по связям с гражданами в мае 2025 года. Тогда Администрация президента сообщала, что она будет отвечать за улучшение коммуникации института президента с гражданами и за работу с петициями.

Микулец является бывшей супругой бизнесмена Виктора Микулец, акционера MAIB и владельца компании Autospace, официального представителя BMW в Молдове.

