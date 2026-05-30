Кутасевич об инциденте с Чебаном: Мы стали свидетелями нападок и запугиваний.

Она утверждает, что мэр Ион Чебан, прибывший в парламент для обсуждения с коллегами по партии, подвергся нападкам и агрессивному поведению со стороны некоторых депутатов от PAS, назвав инцидент «возмутительным и несовместимым» со статусом народного избранника, передает unimedia.info

«После события в парламенте у меня остался горький осадок.

Генеральный примар Ион Чебан прибыл в парламент для рабочих переговоров с нами, коллегами по партии, относительно шагов и процедур, необходимых для организации референдума. Он вошел в заднюю часть зала и искал нашу коллегу Ольгу Урсу. Едва он вошел, как депутат от PASS, также претендующий на пост мэра столицы, обрушился на мэра с нападками и вел себя агрессивно, что несовместимо со статусом человека, избранного народом.

За этим последовала отвратительная сцена, которую трудно объяснить и невозможно принять в учреждении, которое должно быть местом демократического диалога. Мы стали свидетелями нападок, запугивания и прискорбного уровня поведения со стороны некоторых депутатов. Если так обращаются с мэром Кишинева, избранным и поддержанным сотнями тысяч людей, какой сигнал получают простые граждане?

Парламент должен оставаться местом для дебатов, уважения и ответственности, вдали от запугивания и политического спектакля», — написала Анжела Кутасевич.