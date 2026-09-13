Куюмжу: Нужно увеличить объемы потребления газа, электроэнергии по обычной ставке НДС

«Наша партия» предложила поправку к бюджетно-налоговой политике на 2027 г., предусматривающую повышение лимита потребления для применения налоговых льгот на электроэнергию и природный газ.

Об этом сообщила пресс-служба формирования, пишет infotag.md

Поправка предусматривает увеличение лимита потребления электроэнергии со 100 до 200 кВт•ч, а природного газа — со 150 до 250 кубометров, для применения НДС не по ставке 20%, а по льготной 8%.

Депутат парламента от «Нашей партии» Константин Куюмжу мотивировал инициативу тем, что установленные в законопроекте лимиты «не учитывают количество людей, проживающих в одном домохозяйстве, и могут создать дополнительную нагрузку на семьи».

«Мы не можем устанавливать одинаковые лимиты для одного человека и большой семьи, особенно когда электроэнергия уже стала настолько дорогой. Налоговая политика должна учитывать реальное положение семей и то, что люди могут себе позволить», — считает он.

Парламентарий напомнил, что лимит устанавливается на одну точку потребления, независимо от того, используется ли она одним человеком или семьей из четырех, пяти и более человек.

«Любая дополнительная налоговая нагрузка напрямую отражается на кошельках людей. «Наша партия» будет настаивать на справедливых решениях, которые позволят снизить финансовое давление на каждое домохозяйство», — подчеркнул депутат.