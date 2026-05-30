КС отклонил ходатайство о неконституционности, поданное в рамках дела «Евразия»

Ходатайство было подано Натальей Азизовой, представительницей организации, в рамках дела, находящегося на рассмотрении в Апелляционном суде Центр, сообщает ipn.md

Автор ходатайства утверждает, что фраза «подрыв безопасности Республики Молдова» в Законе о противодействии экстремистской деятельности является недостаточно ясной и предсказуемой, поскольку недостаточно точно определяет факты, подпадающие под её действие. По её мнению, неясно, является ли достаточной реальная и непосредственная угроза или же достаточно гипотетических рисков, что делает норму чрезмерно расплывчатой.

Она также оспаривает формулировку «действия, указывающие на экстремистскую деятельность», учитывая, что термин «указывает» является субъективным, оставляя место для интерпретаций, а формулировка «против Республики Молдова» не проводит различия между законным оппозиционным мнением и насильственными действиями, что может влиять на предсказуемость закона.

Суд отметил, что цель закона — защита национальной безопасности и демократического конституционного строя. Нормы определяют общие рамки экстремистской деятельности и адаптируют правовую систему к сложному и изменяющемуся явлению, позволяя выявлять подобные структуры и реагировать на их влияние.

Суд установил, что Законом о противодействии экстремистской деятельности Парламент, среди прочего, урегулировал механизм определения экстремистского характера организаций, в том числе иностранных. В рамках этого закона подробно описываются действия, подпадающие под определение экстремистской деятельности, такие как: действия организаций, направленные на насильственное изменение конституционного порядка, подрыв безопасности Республики Молдова, узурпацию государственной власти или осуществление террористической деятельности. Одновременно закон устанавливает порядок определения экстремистского характера организаций.

В итоге, Конституционный суд признал ходатайство неприемлемым.

При инициировании судебного разбирательства СИБ не предоставила подробностей, но «Евразия» фигурирует в отчёте учреждения о внешнем вмешательстве в избирательный процесс 2024 года. В документе указывается, что иностранное влияние на Республику Молдова осуществлялось через «платформы, агентов влияния и инструменты, типичные для гибридного вмешательства», включая образование «Евразия», блок «Победа» и организованную преступную группировку «Шор», поддерживаемые лицами, находящимися под международными санкциями и в розыске.