Криптовалюты и электронные деньги: Молдова расширяет международный обмен информацией.

Парламент Республики Молдова ратифицировал поправки к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.

Новые положения позволят Государственной налоговой службе автоматически обмениваться с зарубежными партнёрами более широким спектром финансовых данных, передает rupor.md

Необходимость изменений связана с развитием финансовых рынков и появлением новых налоговых рисков, в том числе связанных с цифровыми активами и криптовалютами. В перечень данных, подлежащих автоматическому обмену, будут включены новые категории отчётных счетов и их владельцев.

Для реализации соглашения депутаты также одобрили в первом чтении пакет изменений в национальное законодательство. Документ определяет новые категории информации, которые будут передаваться между компетентными органами государств — участников Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену налоговой информацией.

Кроме того, предусмотрено, что передача данных компаниями, работающими с электронными деньгами, в адрес Государственной налоговой службы, не будет считаться нарушением профессиональной тайны.

После окончательного принятия закона новые требования по отчётности и проверке клиентов вступят в силу с 1 января 2027 года. Передача информации по обновлённым правилам начнётся с 2028 года.

Молдова является членом Глобального форума ОЭСР с 2016 года и взяла на себя обязательства по внедрению международных стандартов налоговой прозрачности и обмена информацией. Соглашение об автоматическом обмене данными о финансовых счетах было ратифицировано страной в 2022 году.