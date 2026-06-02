Красносельский: Хотел бы предостеречь Мунтяну от оскорблений приднестровского народа.

В этой связи лидер непризнанного региона решил объяснить главе правительства, что, по его мнению, означает уважение к гражданам, сообщает realitatea.md

«Я хотел бы предостеречь премьер-министра Молдовы от оскорблений приднестровского народа. Вообще людей нельзя задевать. Возможно, вы этого не понимаете, но в Приднестровье это именно так. Здесь никто никого не оскорбляет ни по какой причине», — заявил Красносельский.

Власти Тирасполя 1 июня сообщили, что около 36 тысяч человек уже зарегистрировались в очередь на получение российских документов. Приём заявлений начался 25 мая.