2 Июня 2026, 10:35
Красносельский: Хотел бы предостеречь Мунтяну от оскорблений приднестровского народа
Вадим Красносельский обратился к премьеру Александру Мунтяну, заявив, что многие жители страны хотели бы получить гражданство РФ после того, как Владимир Путин упростил процедуру оформления документов для жителей Приднестровья.
В этой связи лидер непризнанного региона решил объяснить главе правительства, что, по его мнению, означает уважение к гражданам, сообщает realitatea.md
«Я хотел бы предостеречь премьер-министра Молдовы от оскорблений приднестровского народа. Вообще людей нельзя задевать. Возможно, вы этого не понимаете, но в Приднестровье это именно так. Здесь никто никого не оскорбляет ни по какой причине», — заявил Красносельский.
Власти Тирасполя 1 июня сообщили, что около 36 тысяч человек уже зарегистрировались в очередь на получение российских документов. Приём заявлений начался 25 мая.