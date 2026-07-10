Костюк пришел к президентуре с плациндой и рекомендовал "сократить аппетиты чиновников".

Василе Костюк также сообщил, что его партия предлагает кандидатуру председателя парламента Игоря Гросу на пост премьер-министра.

В администрации президента начались консультации по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра Молдовы, сообщает tv8.md

Первой к зданию президентуры пришла партия «Демократия дома», однако участвовать во встрече с президентом Майей Санду ее представители отказались.

Лидер партии Василе Костюк принес с собой плацынду, объяснив это символическим протестом.

«Как и обещали, мы пришли в администрацию президента. Сегодня мы принесли небольшую плацинду в знак протеста. Проблема Молдовы в том, что аппетиты тех, кто делит эту плацинду, стали слишком большими, а простым гражданам от него почти ничего не достается», — заявил Костюк.

Партия потребовала от будущего главы правительства сократить «аппетиты» чиновников, работающих в государственных учреждениях, проводить открытые и демократические конкурсы на ключевые государственные должности, привлечь к ответственности тех, «кто воровал и дискредитировал европейский путь» страны, а также поддерживать реформы, направленные на улучшение жизни граждан.

Кроме того, Василе Костюк сообщил, что его партия предлагает кандидатуру председателя парламента Игоря Гросу на пост премьер-министра.

Ранее Игорь Гросу заявил, что решение по возможному выдвижению будет принято парламентской фракцией.

«Я отношусь к этому предложению с большой ответственностью, но решение мы примем во фракции. Я не смогу совмещать две должности, даже если бы работал только за одну зарплату, — закон этого не позволяет», — отметил спикер.