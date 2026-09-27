Костюк предложил арестовать активы Гушана для финансирования государственных расходов.

Депутат PAS Адриан Кептонар заявил, что оптимизация государственного сектора за счет объединения агентств и сокращения числа сотрудников не принесет достаточно быстрой экономии, чтобы покрыть расходы на компенсации в этом году.

Депутат считает, что возможные сокращения персонала могут начаться только после Нового года, сообщает tv8.md

«Даже если мы примем решения, эта мера будет реализована только после Нового года. Сумма до 2,5–3 миллиардов леев рассчитана на весь холодный сезон, но до конца этого года, когда период выплаты компенсаций будет короче, часть суммы будет заложена в бюджет на 2027 год, поэтому нам не нужно искать всю сумму уже в этом году. В бюджете у нас есть 500 миллионов леев, но я не думаю, что этого хватит», — заявил депутат PAS.

Кептонар отметил, что власти также рассчитывают на поддержку внешних партнеров:

«Василе Тофан находится в Нью-Йорке, и в рамках мероприятия проходят встречи с несколькими лидерами государств, которые помогали нам в прошлом. Безусловно, мы получим поддержку партнеров и в этом году, но эти вопросы пока обсуждаются».

Что касается сокращения кадров в примэрии Кишинева, вице-мэр Виктор Прутяну выразил сомнение в том, что эти меры смогут обеспечить существенную экономию для учреждения.

«Вы знаете, какая зарплата в примэрии? Какие оптимизации? Увольнять людей? В агентствах люди получают 20–30 тысяч леев, а в примэрии зарплата составляет 7–8 тысяч леев. Что можно сэкономить на таких суммах?» — заявил Прутяну.

В свою очередь, депутат партии «Демократия дома» Василе Костюк предложил другой источник финансирования. Он считает, что власти могли бы попытаться заблокировать активы, которые, по его утверждению, принадлежат бизнесменам из Приднестровского региона.

«Почему вы не обращаетесь к внешним партнерам, к американцам, чтобы Гушану, у которого, по словам общественности, около 7 миллиардов долларов, почему не поступить так, как украинцы, которые наложили арест на 300 миллиардов долларов российских денег и получают проценты? Почему мы не идем и не накладываем арест на деньги олигархов из Приднестровья, которые имеют немецкое гражданство, живут в Германии и держат на счетах миллиарды?» — заявил Василе Костюк.

По его словам, внешние партнеры поддержали бы такие меры, «потому что они захватили наше государство, и нужно открыть уголовное дело против Гушана и наложить арест на деньги».