Костюк: Переговоры о вступлении в ЕС бессмысленны без ответа о судьбе Приднестровья.

Он приветствовал решение ЕС открыть в ближайшем будущем переговоры о вступлении Молдовы. Но считает, что у Молдовы много работы в разрешении собственных проблем. Политик считает основными, две из них – «некомпетентную власть» и «присутствие российских оккупационных войск», пишет infotag.md

«Пока мы не ответим четко на вопрос: мы интегрируемся в ЕС с или без Приднестровья, все остальные разговоры о правовом государстве, кластерах – бессмысленны. Если Красносельский (лидер непризнанного Приднестровья), который узурпировал власть (в регионе) спокойно летает через аэропорт Кишинева, мы можем говорить о правовом государстве у нас?», - возмутился Костюк.

По его словам, «Приднестровье – часть Республики Молдова», и оппозиция и пресса должна оказывать давление на власть в этом и других вопросах.