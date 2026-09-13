Костюк — Карпу после скандала: Показывайте мускулы тем, кто захватил государство
Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк ответил депутату PAS Лилиану Карпу после инцидента на парковке парламента, произошедшего вскоре после пленарного заседания.
Костюк заявил, что намерен обратиться к европейским и американским партнерам по развитию, пишет unimedia.info
«Я хочу спросить их, приемлемо ли, чтобы глава парламентской комиссии, отвечающий за государственную безопасность, за все структуры безопасности, так вел себя по отношению к лидерам оппозиции, к семье, угрожая семье», — заявил Костюк в опубликованном в соцсетях видео.
«Господин председатель комиссии, эта Комиссия по национальной безопасности чрезвычайно важна. Я лишь хочу, чтобы вы знали: избранный вами способ запугивания — угрозы физической расправой со мной, моей семьей, моим братом — это ваша личная отчаянная мера. А вы как власть за пять лет не привлекли к ответственности ни одного из бандитов, которые узурпировали это государство, захватили его, обокрали банковскую систему. Вот им и показывайте свои мускулы.
То, что ты сегодня пытался сделать на брифинге, запинаясь и говоря, что знаешь из частного источника, будто я в частном кругу с братом и еще с кем-то обсуждал, что буду вершить правосудие, когда сменится власть, — я говорю тебе публично, перед всеми: все те, кто издевался над страной последние 15 лет, и ты в их числе, поскольку уже четыре срока являешься депутатом, все, кто способствовал разрушению и обнищанию государства, будут привлечены к ответственности», — заявил Костюк.
Политик также сообщил, что намерен обратиться к внешним партнерам Республики Молдова.
«Говорю вам публично: не нужно запускать схемы слежки и прослушивания, не нужно поднимать на ноги всю полицию, чтобы с помощью дронов следить сверху, когда я еду в Садаклию. Но тот способ запугивания на парковке, который ты решил использовать... Никто тебя там намеренно не ждал, мы разговаривали с несколькими коллегами.
Я обращусь в том числе к нашим европейским и американским партнерам по развитию и спрошу их, приемлемо ли, чтобы глава парламентской комиссии, отвечающий за государственную безопасность и все структуры безопасности, так вел себя по отношению к лидерам оппозиции, к семье, угрожая семье», — заявил Костюк.
Ранее на парковке парламента после пленарного заседания произошел скандал. Депутаты партии «Демократия дома» и депутат PAS Лилиан Карп взаимно обвинили друг друга в угрозах.
"Демократия дома" утверждает, что лидеру партии Василе Костюку якобы угрожали расправой, в том числе в отношении членов его семьи, и требует расследовать произошедшее. В свою очередь Карп заявляет, что Костюк и несколько депутатов от оппозиции спровоцировали его.
По словам Карпа, конфликт начался после того, как Костюк якобы сказал ему, что «придет к власти» и «позаботится о том, чтобы его посадили». В ответ Карп, по его словам, заявил, что может «ответить ему по-мужски».