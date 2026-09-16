Консульские услуги будут предоставлять в формате «единого окна».

В Молдове запустят информационную систему e-Consulat для модернизации и усовершенствования процедур предоставления консульских услуг гражданам диаспоры. Постановление о создании новой системы утвердил сегодня кабмин.

Информсистема позволит интегрировать все консульские услуги, предоставляемые учреждениями дипломатической службы, в едином виртуальном пространстве по модели «единого электронного консульского окна», передает logos-pres.md

Как подчеркнул вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой, представляя проект постановления, запуск системы охватит консульскими услугами примерно 1 млн граждан Молдовы за рубежом.

По его словам, в последние месяцы система проходила пилотное тестирование и была усовершенствована. Премьер-министр Василе Тофан отметил, что ресурс повысит эффективность предоставления услуг диаспоре.

«Я использовал консульские услуги в Киеве, Бостоне, Амстердаме и Брюсселе, – сказал он. – Нам еще предстоит многое сделать в этой сфере. Мы достигли значительных улучшений, и, надеюсь, новая система e-Consulat сделает услуги более быстрыми и эффективными».

Администрирование, техническое обслуживание и дальнейшее развитие информационной системы e-Consulat будут обеспечиваться за счет и в пределах финансовых средств, выделенных министерству иностранных дел и европейской интеграции, предусмотренных ежегодным законом о бюджете, а также из других источников, в соответствии с законодательством.