Киверь: Новый механизм налогообложения товаров для Приднестровья работает.

Новый механизм налогообложения определенных товаров, импортируемых экономическими агентами из Приднестровского региона, работает, и государство начало собирать доходы, заявил вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь.

Часть этих поступлений будет направлена в Фонд конвергенции, а объем средств, которые поступят в фонд, будет определен законом о государственном бюджете на 2027 год, сообщает noi.md со ссылкой на realitatea.md

Вице-премьер не назвал точную сумму доходов, собранных за первые три недели, уточнив, что требуется более длительный период для объективной оценки динамики поступлений.

По словам чиновника, в настоящее время власти разрабатывают механизм функционирования Фонда конвергенции. Ожидается, что он будет утвержден постановлением правительства примерно через месяц или полтора. При фонде будут созданы Консультативный совет и секретариат, который будет управлять текущей деятельностью.

В состав Совета войдут представители Министерства финансов, НКМС (CNAM), НКСС (CNAS), Министерства инфраструктуры и других профильных ведомств. Средства будут распределяться в зависимости от накопленных сумм и установленных приоритетов.

Киверь сообщил, что власти рассчитывают на то, что фонд будет финансировать не только социальные выплаты, включая медицинское страхование, но и инфраструктурные проекты. Что касается новых налогов, введенных с 1 сентября, чиновник утверждает, что система функционирует без тех сбоев, которых изначально опасались власти.

«В первые дни, в первую и вторую неделю, мы опасались, что этот процесс столкнется с определенными трудностями и не сможет быть реализован так, как мы того хотели и как было утверждено постановлением правительства. Мы убедились, что этот механизм работает», — подчеркивает Киверь.

Экономические агенты из Приднестровского региона, импортирующие алкоголь, табачные изделия, предметы роскоши и другие предметы не первой необходимости, начали выплачивать НДС и, при необходимости, акцизы.

Однако темпы поступлений пока остаются умеренными. Киверь объясняет это периодом адаптации, который необходим экономическим агентам после вступления в силу новых правил. По словам Киверя, распространение фискальной базы на всю территорию Республики Молдова также важно с точки зрения равных условий ведения бизнеса для экономических агентов с обоих берегов Днестра.