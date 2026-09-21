Киверь и Игнатьев проведут новый раунд переговоров в формате «1+1» в Тирасполе

Вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь и переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев проведут встречу в формате «1+1». Мероприятие запланировано на 24 сентября в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе, сообщает Бюро по реинтеграции.

Предстоящая встреча политических представителей пройдет при участии нового главы Миссии ОБСЕ в Молдове Кристофера Смита. По информации ведомства, переговоры начнутся в 11:00. Другие подробности повестки дня предстоящей встречи пока не уточняются, пишет rupor.md

Напомним, в текущем году стороны уже провели два раунда переговоров в формате «1+1» — в феврале и апреле, причем обе встречи также проходили на площадке Миссии ОБСЕ в Тирасполе.

Предыдущая попытка организовать диалог столкнулась с трудностями: по информации властей, 22 июля Игнатьев отказался ехать в Кишинев, сославшись на соображения безопасности. В ответ на это Киверь назвал данные аргументы безосновательными и заявил о готовности молдавской стороны продолжать диалог.