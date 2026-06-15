Киверь: Более 20 лет работы формата "5+2" доказали его неэффективность.

По словам чиновника, более 20 лет переговоров в формате «5+2» не дали конкретных результатов, а нынешняя региональная ситуация делает их перезапуск ещё более сложным, пишет deschide.md

«Более 20 лет работы этого формата доказали его неэффективность. Сегодня тем более мы не видим, как он мог бы функционировать», — заявил Киверь.

Вице-премьер сообщил, что Кишинёв рассматривает возможность создания нового механизма диалога, где Европейский союз играл бы гораздо более важную роль. По его мнению, приближение Молдовы к ЕС может стать главным фактором притяжения для жителей левобережья и дополнительным инструментом реинтеграции.

Ещё одно важное изменение — смещение акцента с переговоров о политическом статусе региона на его практическую интеграцию в экономическое и социальное пространство Молдовы. Киверь заявил, что экономическая, налоговая, образовательная и энергетическая реинтеграция может в будущем сделать ненужными сложные формулы особого статуса.

«Если нам удастся осуществить экономическую, финансовую, образовательную, социальную и энергетическую реинтеграцию, возможно, необходимость в таком статусе отпадёт», — сказал вице-премьер.

Киверь также подтвердил, что Фонд конвергенции, который правительство должно создать к 1 августа, будет пополняться в том числе за счёт постепенного применения НДС и акцизов для предприятий левобережья. Собранные средства направят на социальные и инфраструктурные проекты в населённых пунктах на левом берегу Днестра.

Чиновник подчеркнул: власти не стремятся к экономической изоляции региона и отвергают обвинения в блокаде. По его словам, более 70% экспорта предприятий левобережья идёт на рынок Европейского союза, и Кишинёв продолжит избегать мер, которые могли бы спровоцировать гуманитарный кризис.