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moldpres.md logomoldpres
5 Июня 2026, 14:55
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Кишинев и Братислава обсуждают следующие шаги в переговорах о вступлении в ЕС

Текущее состояние переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский союз обсудили в Кишиневе вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов и министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

Кишинев и Братислава обсуждают следующие шаги в переговорах о вступлении в ЕС.
Кишинев и Братислава обсуждают следующие шаги в переговорах о вступлении в ЕС.

В ходе встречи официальные лица обсудили развитие переговорного процесса и приоритеты на ближайший период в контексте европейского курса Республики Молдова. Переговоры также коснулись опыта Словакии в укреплении институтов, привлечении инвестиций и реализации реформ, необходимых для вступления в Европейский союз, передает moldpres.md

«Рада обсудить в Кишиневе с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром текущее состояние переговорного процесса и цели на предстоящий период. Кроме того, мы говорили об уроках, которые можем извлечь из опыта коллег из Братиславы в укреплении институтов и продвижении реформ», — заявила Кристина Герасимов.

Вице-премьер поблагодарила словацкие власти за сотрудничество и поддержку, оказываемую Молдове на ее европейском пути.

Кишинев и Братислава обсуждают следующие шаги в переговорах о вступлении в ЕС

Источник
moldpres.md logomoldpres
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