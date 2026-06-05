Кишинев и Братислава обсуждают следующие шаги в переговорах о вступлении в ЕС.

В ходе встречи официальные лица обсудили развитие переговорного процесса и приоритеты на ближайший период в контексте европейского курса Республики Молдова. Переговоры также коснулись опыта Словакии в укреплении институтов, привлечении инвестиций и реализации реформ, необходимых для вступления в Европейский союз, передает moldpres.md

«Рада обсудить в Кишиневе с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром текущее состояние переговорного процесса и цели на предстоящий период. Кроме того, мы говорили об уроках, которые можем извлечь из опыта коллег из Братиславы в укреплении институтов и продвижении реформ», — заявила Кристина Герасимов.

Вице-премьер поблагодарила словацкие власти за сотрудничество и поддержку, оказываемую Молдове на ее европейском пути.