Кику: Речан продолжает руководить исполнительной властью «из тени».

Бывший премьер-министр Ион Кику заявил, что экс-глава правительства Дорин Речан, несмотря на отсутствие официальной должности, продолжает влиять на работу исполнительной власти и контролировать сектор безопасности.

Такое мнение он высказал в эфире передачи Gonța Media. Поводом для обсуждения стало недавнее заявление нынешнего премьер-министра Василе Тофана в эфире Moldova 1. Как отметил журналист Георге Гонца, Тофан рассказал, что после вступления в должность трижды встречался с Речаном для передачи дел в сфере безопасности, пишет mlive.md

Журналист обратил внимание, что непосредственным предшественником Тофана на посту премьера был не Речан, а Александру Мунтяну.

«Что означает тот факт, что действующий премьер в прямом эфире признает: человек, не занимающий никакой государственной должности, контролирует сектор безопасности и передает его новому премьеру?» — заявил Гонца.

Лидер PDCM Ион Кику в ответ заявил, что Речан продолжает фактически влиять на работу правительства.

«Ни у кого в этой стране, кто хотя бы немного следит за происходящим, нет сомнений, что человек, которого вы назвали, продолжает руководить исполнительной властью из тени. Так было при Мунтяну, так происходит и сейчас», — сказал он.

По словам Кику, особенно серьезным он считает то, что о встречах с Речаном публично рассказал сам действующий глава правительства.

«Я еще не слышал, чтобы премьер-министр выходил на Moldova 1 и говорил об этом таким образом. Не знаю, что это было — приступ откровенности или отчаяние. Но он это сказал. И это крайне серьезный случай», — заявил Кику.

Он также вспомнил о созданном незадолго до ухода Речана центре управления кризисами, который остался в структуре правительства. По мнению Кику, необходимость существования отдельного центра вызывает вопросы, поскольку соответствующее подразделение уже есть в Министерстве внутренних дел.

«Речан так и не ушел с пятого этажа», — резюмировал бывший премьер, вновь намекнув на его предполагаемое влияние на деятельность правительства.