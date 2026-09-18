Кику отверг предположения о Стояногло: Он не является кандидатом PAS.

Бывший премьер-министр Ион Кику отверг утверждения о том, что Александр Стояногло является кандидатом от Партии действия и солидарности (PAS) на пост башкана Гагаузии.

В эфире программы Gonța Media Кику заявил, что политическая сила, которую он представляет, уже выразила намерение поддержать Стояногло, объявившего о своем участии в выборах в качестве независимого кандидата, пишет noi.md

«Действительно, господин Стояногло объявил о намерении баллотироваться. Мы заявили о намерении и решимости поддержать его», — сказал Ион Кику.

7 сентября Александр Стояногло объявил о намерении баллотироваться на пост башкана Гагаузии в качестве независимого кандидата. В настоящее время он является депутатом парламентской фракции блока «Альтернатива».

В ходе интервью Кику также прокомментировал появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что контакты Стояногло с представителями власти могут свидетельствовать о возможной поддержке со стороны PAS.

«Господин Стояногло не является никаким кандидатом от PAS. Это очевидно. Вероятно, это придуманная оппонентами линия атаки, которую могут использовать против господина Стояногло», — заявил бывший премьер.

Ранее лидер PAS и председатель парламента Игорь Гросу также опроверг информацию о том, что Стояногло является кандидатом партии на выборах в автономии, назвав эти утверждения «фейком».

Кику пояснил, что участие Стояногло в переговорах между представителями Кишинева и Гагаузской автономии, по его мнению, не следует расценивать как политическое сближение с PAS. Он считает, что институциональный диалог между центральными властями и автономией необходимо возобновить.

«Мы хотели бы, чтобы диалог между центром и этой автономией был восстановлен, а регион развивался», — заявил Ион Кику.

По словам бывшего премьер-министра, отношения между Кишиневом и Комратом в последние годы ухудшились, а будущему башкану предстоит сыграть важную роль в восстановлении диалога между центральными властями и руководством автономии.