Кику о Moldova Project: Чиновников просто перебросят из одного места в другое.

Депутат Ион Кику считает, что новая структура Moldova Project может привести лишь к перестановке чиновников и учреждений, а не к реальному сокращению госаппарата.

При этом Кику отметил, что хочет ознакомиться с обоснованием проекта и финансовыми расчётами, прежде чем делать выводы. По его мнению, нынешняя концепция вызывает вопросы, пишет bani.md

«Мне нужно увидеть детали, то есть я не видел обоснования, но хочу отметить, что эти объединения, перемещения больше похожи на имитацию того, что он обещал — что сократит и оптимизирует», — заявил Ион Кику.

По словам депутата, вместо реального сокращения административного аппарата руководителей некоторых учреждений переводят в другие структуры, при этом система не становится проще.

«Руководителей, которые до сих пор управляли одними учреждениями, переводят в другие, но, в принципе, больше ничего не меняется. Это перестановка — когда одного человека берёшь с одного места и переносишь на другое — мне трудно объяснить», — сказал Кику.

В качестве примера он привёл Мирчу Ешану, который, как ожидается, покинет Агентство государственных услуг (АГУ), чтобы возглавить новую структуру.

«Вот Ешану, пять лет в АГУ, что он такого сделал? Теперь его назначают руководителем… Если господин премьер-министр стесняется и создаёт для них новые структуры, не думаю, что это то, чего ожидают граждане», — заявил депутат.

Согласно плану, представленному премьер-министром Василе Тофаном, Moldova Project должна объединить инженеров, менеджеров проектов, специалистов по закупкам, управлению контрактами, финансам и праву. Задача структуры — ускорить подготовку и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Тофан ссылался на аналогичные модели в Литве, Ирландии и Черногории.

Кику считает, что необходимые подразделения можно было бы создать в уже существующих учреждениях, в частности в рамках Государственной канцелярии.

«У нас есть Государственная канцелярия, которая по количеству штатных единиц в два раза больше, чем была в 2021 году. Из Государственной канцелярии, из имеющихся единиц можно создать подразделения, которые стали бы и моделью проекта, и офисом управления проектом и так далее», — заявил парламентарий.

По словам Кику, оценить реальное влияние реформы можно будет после публикации данных о количестве сотрудников, бюджетах учреждений, которые планируется объединить, и расходах новой структуры.

Он также предупредил, что административные реорганизации могут повлечь дополнительные расходы.

«Как правило, такие реорганизации означают перестановки, означают офисы, означают мебель, означают кофейный аппарат и всё остальное, что необходимо», — заявил Ион Кику.