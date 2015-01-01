ipn
1 Июня 2026, 08:00
Кандидат от социалистов Екатерина Якобчак победила на выборах мэра Тараклии

Согласно результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией, во втором туре новых местных выборов она набрала 51,23% голосов. Её оппонент, независимый кандидат Александр Боримечков, получил 48,77% голосов.

В предвыборной кампании Екатерина Якобчак обещала социальную поддержку пенсионерам и молодым семьям, ремонт дорог и модернизацию уличного освещения, а также программы поддержки местного бизнеса. Кроме того, среди заявленных приоритетов — укрепление отношений с Болгарией и обеспечение прозрачного управления мэрией, передаёт ipn.md

Екатерина Якобчак является председателем территориальной организации ПСРМ в Тараклии и мэром села Новосёловка с 2015 года, была переизбрана на местных выборах 2023 года. Имеет высшее образование в области менеджмента и регулярно участвует в курсах повышения квалификации по государственному управлению и образованию.

Согласно избирательному законодательству, после подведения итогов окружной избирательный совет подтверждает результаты голосования и утверждает мандат избранного мэра в срок не более 10 дней со дня выборов.

Источник
ipn
